Зеленский принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей

Президент Владимир Зеленский по случаю начала еврейского праздника Ханука вместе с представителями еврейского духовенства Украины принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Офиса президента.

На встрече присутствовали председатель Совета Федерации еврейских общин Украины Мейер Стамблер, заместитель председателя Совета Федерации еврейских общин Украины раввин Рафаэль Рутман и несколько главных раввинов городов.

Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий зажег большую центральную свечу ханукии и произнес благословение на иврите. После этого на ханукии зажгли одну лампадку.

Каминецкий напомнил о значимости праздника Хануки, который символизирует возможность чуда...

Со своей стороны Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Хануки.