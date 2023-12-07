В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 7 декабря

Генштаб ВСУ вечером 7 декабря сообщил, что на фронте произошло 56 боевых столкновений, подразделения ракетных войск нанесли поражение по станции радиоэлектронной борьбы оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"В течение суток авиация сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника".

"В течение суток произошло 56 боевых столкновений.

Враг нанес 3 ракетных и 39 авиационный удар, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

На Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 19 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 5 атак на позиции наших защитников.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 6 атак противника, в районах западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение по позициям российских окупантов.