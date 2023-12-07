Кабмин выделил почти 800 млн грн на разминирование и фортификации

Кабинет министров на внеочередном заседании 7 декабря выделил более 788 млн грн на фортификационные укрепления и разминирование территорий, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"Только что на внеочередном заседании Правительства утвердили распоряжение о предоставлении средств Минобороны для укрепления обороноспособности в прифронтовых регионах".

По его словам, в частности, 759 млн грн будут направлены на закупку автотехники и 29 млн грн - на спецтехнику.

Немчинов подчеркнул, что это позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования и существенно ускорить сроки очистки украинских земель от российских мин и снарядов.

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