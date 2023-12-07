Close button

Кабмин выделил почти 800 млн грн на разминирование и фортификации

Кабмин выделил почти 800 млн грн на разминирование и фортификации
Фото: Facebook

Кабинет министров на внеочередном заседании 7 декабря выделил более 788 млн грн на фортификационные укрепления и разминирование территорий, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"Только что на внеочередном заседании Правительства утвердили распоряжение о предоставлении средств Минобороны для укрепления обороноспособности в прифронтовых регионах".

По его словам, в частности, 759 млн грн будут направлены на закупку автотехники и 29 млн грн - на спецтехнику.

Немчинов подчеркнул, что это позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования и существенно ускорить сроки очистки украинских земель от российских мин и снарядов.

Что предшествовало:

  • 29 ноября на Ставке верховного главнокомандующего Зеленский обсуждал значительное усиление фортификаций в регионах и противовоздушной обороны.
  • 30 ноября президент Владимир Зеленский в Запорожье провел совещание с военным руководством по строительству фортификационных сооружений на "всех основных направлениях".
  • Перед этим Министерства обороны и цифровой трансформации создали межведомственную рабочую группу по возведению военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, к строительству 2-3 линий будут привлекать бизнес, который готов оказывать меценатскую помощь.

Новости

Популярные темы форума

analytics