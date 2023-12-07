Зеленский обсудил с премьером Испании предстоящий саммит ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Испании Педро Санчесом предстоящий саммит ЕС, на котором будут рассматривать ряд важных решений по Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом он сообщил на официальных страницах.

Зеленский рассказал, что в телефонном разговоре поздравил Санчеса с переизбранием на должность, и после того обсудил с ним вопросы безопасности и рассказал о прогрессе Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении в ЕС.

"Рассчитываем, что председательство Испании в Совете ЕС завершится принятием исторического решения об открытии переговоров Украины по вступлению в ЕС", – отметил Зеленский.

Как известно, Еврокомиссия в своем отчете рекомендовала открыть с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в ЕС при выполнении определенных условий, а Грузии предоставить статус кандидата. Это решение будет приниматься на декабрьском саммите лидеров 14-15 декабря.

Ключевым препятствием является позиция Будапешта: венгерский премьер Виктор Орбан выступает против открытия переговоров с Украиной, как и решения о долгосрочной финансовой поддержке.

Ранее в четверг Орбан рассказал, что имел телефонный разговор с Санчесом и в нем убеждал не выносить на обсуждение на саммите вопрос об открытии переговоров с Украиной.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак поговорил по телефону с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.