Зеленский: На этой неделе Рада будет голосовать за решения по переговорам с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе Верховная Рада будет голосовать за решения, касающиеся, в том числе, отношений с кредиторами, и того, что Украина должна сделать в рамках подготовки начала переговоров с ЕС, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение Зеленского 7 декабря.

"Наш приоритет – полная реализация всех решений, которые нужны, чтобы Украина выполнила все необходимое на европейском направлении. Верим, что и Евросоюз выполнит свое обещание Украине".

Также Зеленский сообщил, что провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем. В частности, о сотрудничестве с партнерами, подготовке и новых решениях о поддержке нашего государства, о сотрудничестве с донорами. Также обсудили энергетические вопросы.