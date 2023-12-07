Россияне нанесли удар по одной из шахт "Торецкуголь", ранен работник

Российские военные к вечеру 7 декабря нанесли ракетный удар по одной из шахт госпредприятия "Торецкуголь", в результате чего ранен 32-летний работник, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Facebook.

"Ранен получил 32-летний работник, его доставили в больницу. Имеется существенное повреждение оборудования. Работа шахты остановлена".

На момент удара в шахте находились 6 человек. Их уже вывели на поверхность.

Шахту обесточили, продолжаются обследования для уточнения объемов повреждений.

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