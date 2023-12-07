Россияне нанесли удар по одной из шахт "Торецкуголь", ранен работник
Российские военные к вечеру 7 декабря нанесли ракетный удар по одной из шахт госпредприятия "Торецкуголь", в результате чего ранен 32-летний работник, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Facebook.
"Ранен получил 32-летний работник, его доставили в больницу. Имеется существенное повреждение оборудования. Работа шахты остановлена".
На момент удара в шахте находились 6 человек. Их уже вывели на поверхность.
Шахту обесточили, продолжаются обследования для уточнения объемов повреждений.
Предыстория:
- 7 декабря РФ нанесла удар по ТЭС в прифронтовой зоне. В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. Прекратили работу два энергоблока