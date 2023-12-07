Россия готовит информатаку против Украины: в ГУР рассказали подробности
Россия готовит новую волну информационно-психологической операции против Украины, направленную на ослабление поддержки нашего государства за границей, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
"Цель этой кампании как внутри страны, так и наружу — ослабить проукраинскую коалицию и сорвать продолжение дальнейшей поддержки. И именно сейчас важный период, когда ряд ключевых партнеров должны принимать важные решения по продолжению поддержки Украины как в сфере безопасности, так и финансово-экономической", — сказал он.
По словам Юсова, в Кремле также готовят ИПСО против украинского руководства.
"Там ничего нового не предусмотрено. Они будут направлены против представителей украинской власти, которые сейчас задействованы в переговорном процессе по усилению проукраинской коалиции и продолжению поддержки Украины", — добавил он.