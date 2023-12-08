ISW: Войска РФ продвинулись под Авдеевкой и на Бахмутском направлении

Российские войска 7 декабря незначительно продвинулись под Авдеевкой, а также захватили украинские позиции во время внезапного штурма вблизи Бахмута. ﻿﻿ Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и к юго-востоку от Авдеевки.

Российские военные блогеры также утверждали 6 и 7 декабря, что российские войска продвинулись вблизи Степного, к востоку от Авдеевки, и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили российские атаки к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки) и вблизи Степного, Авдеевки, Северного (5 км к западу от Авдеевки), Тоненького (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу). Авдеевка).

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска также атаковали вблизи Новокалиново (8 км к северу от Авдеевки) и Авдеевского коксохимического завода.

Кроме этого, российские войска 7 декабря продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и продвинулись.

Российский военный блогер утверждал, что российские силы захватили позиции во время внезапного штурма вблизи Бахмута 6 декабря.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута), Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска также атаковали из Хромового (непосредственно к западу от Бахмута) и возле Берховского водохранилища (2 км к северо-западу от Бахмута).

7 декабря украинские войска продолжали наступательные действия под Бахмутом, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжили штурмовые действия к югу от Бахмута. Министерство обороны России утверждало, что российские войска отбили украинскую атаку возле Клещеевки.

Ключевые выводы ISW за 7 декабря