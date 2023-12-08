ISW: Войска РФ продвинулись под Авдеевкой и на Бахмутском направлении
Российские войска 7 декабря незначительно продвинулись под Авдеевкой, а также захватили украинские позиции во время внезапного штурма вблизи Бахмута. Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и к юго-востоку от Авдеевки.
Российские военные блогеры также утверждали 6 и 7 декабря, что российские войска продвинулись вблизи Степного, к востоку от Авдеевки, и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили российские атаки к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки) и вблизи Степного, Авдеевки, Северного (5 км к западу от Авдеевки), Тоненького (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу). Авдеевка).
Российские военные блогеры утверждали, что российские войска также атаковали вблизи Новокалиново (8 км к северу от Авдеевки) и Авдеевского коксохимического завода.
Кроме этого, российские войска 7 декабря продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и продвинулись.
Российский военный блогер утверждал, что российские силы захватили позиции во время внезапного штурма вблизи Бахмута 6 декабря.
Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута), Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).
Российские военные блогеры утверждали, что российские войска также атаковали из Хромового (непосредственно к западу от Бахмута) и возле Берховского водохранилища (2 км к северо-западу от Бахмута).
7 декабря украинские войска продолжали наступательные действия под Бахмутом, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжили штурмовые действия к югу от Бахмута. Министерство обороны России утверждало, что российские войска отбили украинскую атаку возле Клещеевки.
Ключевые выводы ISW за 7 декабря
- Российские силы несут потери по всему фронту в Украине со скоростью, близкой к той скорости, с которой Россия сейчас создает новые силы.
- Россия, похоже, способна компенсировать потери новыми кадрами, пока президент Владимир Путин желает и способен поглощать внутренние последствия.
- Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине и обязательства по совместному производству оружия на фоне Международного форума оборонной промышленности (DFNC1) в Вашингтоне 6-7 декабря.
- Президент России Владимир Путин 7 декабря в Москве обсудил с президентом Ирана Ибрагимом Раиси развитие российско-иранских экономических отношений.
- Нападения на общественных деятелей в России побудили официальных лиц предложить усилить меры безопасности для российских политических и общественных деятелей и некоторых ультранационалистов, и призвать к восстановлению советских охранных организаций.
- Совет Федерации РФ принял постановление, в котором подтвердил, что предстоящие выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года.
- Российские органы безопасности провели массовые аресты против известных группировок в Москве и Санкт-Петербурге, включая членов и соучастников Министерства внутренних дел (МВД) и других органов внутренней безопасности.
- Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка и в районе границы Донецкой и Запорожской областей и незначительно продвинулись в районе Авдеевки.
- Российские власти дают отпор на обращения родственников мобилизованных российских военных.
- Украинские партизаны и жители оккупированных территорий продолжают предоставлять украинским чиновникам информацию.