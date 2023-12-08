В РФ экстренно сел пассажирский самолет из-за возгорания двигателей

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании S7 экстренно сел в российском Новосибирске из-за возгорания двигателей, сообщает Украинская правда.

Рейс Новосибирск-Москва взлетел в 06:21. Почти сразу после взлета произошел помпаж обоих двигателей. Вероятно возникла проблема с давлением.

В 07:04 самолет благополучно сел в аэропорту Толмачево. Все 176 пассажиров вышли самостоятельно, обошлось без пострадавших.

В России возросло количество аварийных и внештатных ситуаций с самолетами, в частности, с гражданскими, после ее вторжения в Украину и введения международных санкций против РФ.

1 декабря самолет "Аэрофлота" Boeing-777, летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за проблемы с шасси. 7 декабря грузовой самолет Ту-204 загорелся во время вылета из российского города Улан-Удэ в Бурятии.

Страна-террорист получила "красный флажок" Международной организации гражданской авиации по безопасности полетов. Только четыре страны мира имеют "красный флажок": Бутан, Конго, Либерия и Россия. Такая оценка указывает на серьезные деградационные процессы по безопасности полетов российской авиации.

Около 70% их гражданского флота РФ составляют иностранные самолеты, обслуживающие 95% авиаперевозок. Всего за год российский авиафлот сократился с около 900 самолетов в начале 2022 года до менее 800 самолетов. Утрата западных самолетов приводит к сокращению отрасли. Россия имеет всего около 150 пассажирских самолетов собственного производства, но и в этом сегменте есть много проблем.