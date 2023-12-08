Курс валют НБУ на 8 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 8 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 7 декабря, снизился до отметки 36.67 за 1 доллар.

Евро подешевел на 5 коп до 39.50 за 1 евро.

Рубль подешевел на 2 коп до 3.95 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 13 коп до 46.06 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 12 коп до 41.83 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 9.12 за 1 польский злотый.