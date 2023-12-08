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Курс валют НБУ на 8 декабря

Курс валют НБУ на 8 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 8 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 7 декабря, снизился до отметки 36.67 за 1 доллар.

Евро подешевел на 5 коп до 39.50 за 1 евро.

Рубль подешевел на 2 коп до 3.95 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 13 коп до 46.06 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 12 коп до 41.83 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 9.12 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.672200 --0.018
EUR Евро 39.496000 --0.047
RUB Рубль 0.394860 --0.002
GBP Фунт стерлингов 46.064000 --0.13
CHF Швейцарский франк 41.825000 --0.117
PLN Польский злотый 9.123300 +0.009

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