Курс валют НБУ на 8 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 8 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 7 декабря, снизился до отметки 36.67 за 1 доллар.
Евро подешевел на 5 коп до 39.50 за 1 евро.
Рубль подешевел на 2 коп до 3.95 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 13 коп до 46.06 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 12 коп до 41.83 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 9.12 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.672200
|EUR
|Евро
|39.496000
|RUB
|Рубль
|0.394860
|GBP
|Фунт стерлингов
|46.064000
|CHF
|Швейцарский франк
|41.825000
|PLN
|Польский злотый
|9.123300