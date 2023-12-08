Россияне запустили крылатые ракеты по Украине – Воздушные силы
Утром 8 декабря военные сообщили о возможных пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
По информации военных, ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях – 06.30. После семи часов тревогу объявили в центральных и западных областях.
В воздушных силах ВСУ призвали не игнорировать сигнал тревоги.
6.50 "Первая группа ракет в Харьковской области в направлении Днепропетровщины (Днепр/Павлоград). Курс может изменяться. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".
6.55 "Несколько групп ракет направлением на Павлоград!"
7.02 "Днепр - находитесь в укрытиях. Ракеты меняют направление на запад"
7.09 "Миргород - находитесь в укрытиях."
7.11 "Ракеты заходят в воздушное пространство Кировоградской области"
7.18 "Ракеты в Кировоградской области направлением на запад"
7.24 "Черкассы - находитесь в укрытиях! Ракеты из Черкасской области в направлении Киевщины. Курс может меняться."
7:31 "Ракеты курсом на Киев с южного направления"
7:41 "Очередная группа ракет в Чугуевском районе Харьковской области, курсом на Днепропетровщину."
7:48 "Ракеты курсом на Павлоград, возможен предварительный маршрут"