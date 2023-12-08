Только Украина должна решать, вести ли переговоры с Путиным – Кирби
Украина во главе с президентом Зеленским должна сама решать ход дальнейшей стратегии в противостоянии агрессии РФ, готова ли она вести дипломатические переговоры с Путиным о мире и на каких условиях. Так ответил в четверг представитель Белого дома Джон Кирби на вопрос, не пора ли Украине подумать о переговорах с РФ, учитывая, что Конгресс не может принять новую помощь, сообщает Укринформ.
"Вы будете совершенно недовольны моим ответом. Президент Зеленский должен определить, как и когда закончится эта война, а также на каких условиях он готов вести переговоры с Путиным", – подчеркнул координатор Совета нацбезопасности Белого дома.
Он отметил, что перед Украиной остается угроза массированного присутствия российских войск, и их количество только увеличивается, поскольку Кремль набирает все больше новых людей, готовых идти наступлением на Украину.
"Они, вероятно, не собираются просто сидеть на оборонных позициях на протяжении всей зимы", - отметил представитель администрации США.
Кирби отметил, что украинская сторона, со своей стороны, стремится получить больше возможностей не только для того, чтобы защищаться, но и идти в контрнаступление. Поэтому именно президент Украины должен определять, как будет выглядеть их дальнейшая стратегия.
"Чего мы стремимся с начала этого конфликта, это быть уверенными, что у него (президента Зеленского – ред.) есть для этого инструменты. И эти инструменты вот-вот исчерпают себя",- заметил Кирби.