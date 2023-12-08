Гиркин опасается, что его "амнистируют", как Пригожина

Террорист и бывший российский офицер Игорь Гиркин (Стрелков), который находится в российском СИЗО, заявил, что боится повторить судьбу экс-лидера "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе.﻿ Об этом Гиркин заявил в интервью изданию "Baza", сообщает Украинская правда.

Он считает, что спусковым крючком для его ареста стала внешняя и внутренняя нестабильность России, то, что власть чувствует свое шаткое положение:

"Мой арест произошел месяц после мятежа Пригожина. Больше всего я боюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня "амнистируют" так, как и Повара (Пригожина - ред)".

Террорист также отметил, что после вынесения приговора для него не останется места на Земле, где бы он признавался законопослушным гражданином.