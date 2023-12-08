РФ за сутки потеряла почти 1000 военных – данные Генштаба
За прошедшие сутки Россия в ходе войны против Украины потеряла примерно 990 военных, 8 танков, 26 бронемашин, 12 артиллерийских систем и другую технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 08.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 337220 (+990) человек,
- танков – 5626 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 10508 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 8057 (+12) ед,
- РСЗО – 919 (+0) ед,
- средств ПВО – 605 (+0) ед,
- самолетов – 324 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+20),
- крылатых ракет – 1571 (+0),
- кораблей / катеров - 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10591 (+30) ед,
- специальной техники – 1159 (+3)