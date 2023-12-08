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РФ за сутки потеряла почти 1000 военных – данные Генштаба

РФ за сутки потеряла почти 1000 военных – данные Генштаба
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Россия в ходе войны против Украины потеряла примерно 990 военных, 8 танков, 26 бронемашин, 12 артиллерийских систем и другую технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 08.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 337220 (+990) человек,
  • танков – 5626 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 10508 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 8057 (+12) ед,
  • РСЗО – 919 (+0) ед,
  • средств ПВО – 605 (+0) ед,
  • самолетов – 324 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+20),
  • крылатых ракет – 1571 (+0),
  • кораблей / катеров - 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10591 (+30) ед,
  • специальной техники – 1159 (+3)

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