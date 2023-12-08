Белый дом: Иран и РФ углубляют сотрудничество в оборонной отрасли

Между Ираном и Россией углубляется сотрудничество в оборонной отрасли, в результате которого обе страны хотят получить увеличенные военные мощности. Об этом заявил представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге в четверг, 7 декабря, сообщает Голос Америки.

Комментируя встречу в Москве президента России Владимира Путина с президентом Ирана Эбрагимом Раиси, Кирби отметил, что укрепление оборонного партнерства между обеими странами "видно за последние месяцы, многие месяцы".

"Очевидным доказательством этого беспилотники, которые Иран продолжает предоставлять России. И сейчас они помогают России создать производственные мощности на российской земле, чтобы она могла производить модели иранских беспилотников, которые продолжают атаковать украинцев и украинскую инфраструктуру" , - сказал представитель Белого дома.

По словам Кирби, вероятно, Иран тоже хочет извлечь выгоду от такого партнерства: "У нас есть основания полагать, что они хотят получить некоторые современные российские военные средства, ударные вертолеты, возможно, самолеты с неподвижным крылом, ракеты, крылатые и/или баллистические. Я не могу сказать, что мы видим реальные доказательства перемещения таких оборонных средств, но между двумя странами очевидно углубляются отношения в оборонной отрасли" .

Кирби отметил, что такое сотрудничество угрожает не только украинцам, но и жителям Ближнего Востока. По его словам, современные возможности, которые может получить Иран, делают его "дестабилизационной деятельностью еще более тревожной".