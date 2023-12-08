ПВО сбила все ракеты, летевшие на Киев – КГВА
Силы противовоздушной обороны сбили все ракеты, летевшие в направлении Киева во время ракетной атаки 8 декабря.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Это первый удар крылатыми ракетами со стратегической авиации за последние 79 дней.
По информации ОВА, около 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс в Саратовской области РФ.
"Воздушная тревога в столице продолжалась почти 2 часа. Но ни одна враждебная цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете в столицу", – говорится в сообщении.
Информации о жертвах и разрушениях нет.