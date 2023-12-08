Утренняя атака на Украину: силы ПВО сбили 14 ракет
Утром 8 декабря россияне запустили по Украине 19 крылатых ракет Х-101 и Х-555 − Противовоздушной обороне удалось уничтожить 14 ракет. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.
"Под утро мы видели пуски крылатых ракет Х-101 и Х-555 с, по предварительным данным, 9-ти самолетов стратегической авиации Ту-95. Разделились они на несколько групп и осуществили пуски. Предварительно, 19 крылатых ракет было запущено. И имеем неплохой результат работы ПВО − 14 уничтоженных ракет", – сказал спикер.
По его словам, ракеты сбивали в Киевской и Днепропетровской областях.
"Следовали они сначала курсом на Днепр, а оттуда часть ракет направилась на Киев, а часть ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области. К сожалению, не удалось сбить все. К сожалению, известно уже о погибшем", −подытожил Игнат.