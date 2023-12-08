Утренняя атака на Украину: силы ПВО сбили 14 ракет

Утром 8 декабря россияне запустили по Украине 19 крылатых ракет Х-101 и Х-555 − Противовоздушной обороне удалось уничтожить 14 ракет.﻿﻿ Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Под утро мы видели пуски крылатых ракет Х-101 и Х-555 с, по предварительным данным, 9-ти самолетов стратегической авиации Ту-95. Разделились они на несколько групп и осуществили пуски. Предварительно, 19 крылатых ракет было запущено. И имеем неплохой результат работы ПВО − 14 уничтоженных ракет" , – сказал спикер.

По его словам, ракеты сбивали в Киевской и Днепропетровской областях.