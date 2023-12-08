Блокада польской границы: в очередях около 3300 грузовиков

На польско-украинской границе находится около 3300 грузовиков, продолжается блокировка движения на четырех пунктах пропуска. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"К сожалению, ситуация на украинско-польской границе с пропуском грузовиков практически не меняется. Блокировка движения на 4 направлениях продолжается. По состоянию на сегодняшнее утро, по информации польских коллег, в очередях на территории Польши в сторону Украины находится около 3300 грузовиков" , - рассказал Демченко.

По его словам, больше всего грузовиков стоит напротив пункта пропуска "Шегини" - 1200 и пункта пропуска "Рава-Русская" - около 850. На других направлениях, заметил он, также есть очереди, они немного меньше.

Наиболее усложненное движение фиксируется и далее в направлении "Ягодин" и "Рава-Русская". "Там очень незначительное количество транспортных средств пересекает границу в сутки - как на выезд из Польши, так и на въезд в Польшу" , – сказал Демченко.

Более интенсивное движение, отметил он, фиксируется на направлении "Краковец", но той интенсивности, как это было до 6 ноября, нет.

"Если раньше через пункт пропуска "Ягодин" ежесуточно пересекало 1200-1300 грузовиков в обе стороны, то за минувшие сутки там фиксировалось на пересечении границы только 160 грузовых транспортных средств" , - подчеркнул представитель ГПСУ.

По его словам, через границу польские блокировщики пропускают гуманитарные и еще некоторые важные грузы, но сказать, что все они могут беспрепятственно пересечь границу, нельзя.