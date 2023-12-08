Сыну Байдена выдвинули новые обвинения в неуплате налогов

Прокуроры выдвинули сыну президента США Джо Байдену Хантеру Байдену новые обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам, сообщает Укринформ.

"Хантеру Байдену предъявлены обвинения в связи с продолжительным расследованием Министерства юстиции по неуплате им налогов" , - говорится в сообщении.

Согласно обвинению, Хантер Байден не уплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн. долларов в период с 2016 по 2019 годы.

Обвинительное заключение было подано в окружной суд центрального округа Калифорнии. Новые обвинения включают три уголовных преступления и шесть правонарушений. Утверждается, что вместо уплаты налогов Байден тратил миллионы на "экстравагантный образ жизни".

Сторона обвинения настаивает, что Хантер Байден "продолжал хорошо зарабатывать и безумно тратить деньги в 2018 году", а его расходы "увеличивались с ростом доходов".

Хотя Хантер Байден наконец уплатил налоги с 2018 года, прокуроры утверждают, что он включил "ложные отчисления для бизнеса, чтобы уклониться от уплаты налогов с целью уменьшить значительные налоговые обязательства".

"В 2018 году ответчик потратил более 1,8 млн долларов, в том числе 722 тысяч долларов на снятие наличных, около 151 тысяч долларов на одежду и аксессуары и т.д. Ответчик не использовал эти средства для уплаты налогов" , - говорится в обвинительном заключении.

В свою очередь адвокат Байдена Эбби Лоуэлл заявил, что исходя из фактов и закона, если бы фамилия Хантера была какой-то другой, обвинения в Делавере, а теперь и в Калифорнии не были бы предъявлены.