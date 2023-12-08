Медведев: Угроза войны между РФ и НАТО "как никогда реальна"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова заявил, что угроза столкновения России с НАТО и начала третьей мировой войны еще "никогда не была так реальна", сообщает Украинская правда.

"Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую" , – отметил он.

Медведев в своем посте в Telegram назвал Украину "второстепенным государством, находящимся в стадии распада". А желание президента США Джо Байдена помочь украинцам противостоять агрессии России назвал "примитивным шантажем", чтобы "любой ценой продолжить бизнес на войне".

Медведев также написал, что "разные американские президенты в самые разные времена" якобы угрожали начать войну с Россией.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Медведев много раз угрожал применением ядерного оружия и началом третьей мировой войны.