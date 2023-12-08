Пышный назвал условия для последующей отмены валютных ограничений
Национальный банк Украины предпримет дальнейшие шаги для отмены ограничений на валютном рынке, если ситуация с курсом доллара к гривне и ценами будет стабильной. На решения также повлияет сохранение международной помощи. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью изданию Euromoney, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
По его словам, дальнейшая либерализация будет проходить поэтапно и связана с условиями, а не с конкретными датами.
"Валютная либерализация будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо мы сможем обеспечить стабильность обменного курса и цен при управляемом обменном курсе", - сказал Пышный.
Тем не менее, как отмечает Euromoney, глава НБУ осознает риски более изоляционистского течения в политике США.
"Стабильность обменного курса обеспечивается в первую очередь благодаря международной финансовой поддержке, которая позволяет нам пополнять международные резервы", - сказал он.
Euromoney пишет, что несмотря на огромный бюджетный дефицит из-за войны, приток международной помощи позволил Украине в прошлом году отойти от монетарного финансирования и даже начать этой осенью переход к гибкому обменному курсу и сосредоточиться на таргетировании инфляции.