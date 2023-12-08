Страны ЕС получат полномочия блокировать импорт газа из РФ – FT

Европейский Союз намерен предоставить своим странам-членам право блокировать доступ компаний из России и Беларуси к своим газопроводам и терминалам сжиженного газа. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на проект решения Брюсселя, сообщает Европейская правда.

Государства-члены могут иметь право "частично или, если это оправдано, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре со стороны газовых операторов из России и Беларуси, чтобы защитить свои жизненно важные интересы безопасности, говорится в проекте документа.

Одно высокопоставленное должностное лицо ЕС заявило изданию, что это предложение может стать основой для расторжения контрактов между компаниями ЕС и российскими поставщиками газа без необходимости платить большие штрафы за расторжение контрактов.

Ожидается, что участники переговоров от стран-членов ЕС и Европарламента одобрят предварительный текст решения в пятницу, говорится в сообщении.

Ранее ЕС реализовал инициативу совместных закупок газа, чтобы пополнить запасы газа в преддверии зимы и избежать повторения прошлогодних рекордно высоких цен на энергоносители и беспокойства по поводу дефицита в Европе.