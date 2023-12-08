Руководитель оборонного предприятия пытался нажиться на закупке деталей для самолетов

Правоохранители разоблачили бывшего директора АО "Украинская оборонная промышленность" и трех его сообщников на закупке оборудования для военных самолетов с убытками 1,9 миллиона гривен – экс-чиновнику сообщено о подозрении, сообщает Украинская правда.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили о подозрении бывшему руководителю госпредприятия и трем соучастникам в завладении государственными средствами.

По данным БЭБ, эти лица пытались закупить модуль усиления мощности, который является составляющей бортовой радиолокационной станции, применяемой в составе боевого военного самолета типа Су-27.

Следствие установило, что директор госпредприятия вступил в преступный сговор с несколькими ФЛП и подписал договор поставки модуля усиления мощности для военного оборудования на сумму 3,9 млн грн в августе 2023 года.

Поскольку ФЛП-поставщик такого оборудования не имел, его купили у третьей компании, к тому же в неисправном состоянии.

Должностные лица госпредприятия подписали акт передачи имущества, накладную и гарантийное письмо на неисправные запчасти. Формально условия договора между сторонами были выполнены.

Далее на предприятии подделали акты приема и соответствия госстандартам поставленного оборудования.

На основании представленных поддельных документов, бухгалтерия госпредприятия акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" перечислила первую часть оплаты почти 1,9 млн грн предпринимателю-поставщику, что более чем в 600 раз превышало необлагаемый минимум доходов граждан.

По данным Офиса генерального прокурора, чтобы расчет за фактически непоставленный товар не попал под финансовый мониторинг, злоумышленники перечисляли средства подконтрольному ФЛП-поставщику частями, а сумма разового перечисления не превышала 400 тысяч гривен.

В дальнейшем эти деньги они пытались вывести в наличные через подставные предприятия.

БЭБ заявляет, что благодаря его детективам остальную сумму по договору, а это 2 миллиона гривен, со счетов госпредприятия не перечислили.

Офис генпрокурора информирует, что бывшему директору государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины), также в растрате средств подозревают трех его соучастников (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сейчас трем соучастникам избраны меры пресечения. Соорганизатору и предпринимателю, который поставлял неисправное оборудование, суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще одна соучастница будет находиться под домашним арестом.

Экс-директор госпредприятия неоднократно не являлся в суд, поэтому суд дал разрешение на его задержание и приведение для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства устанавливается правомерность еще ряда заключенных договоров. Проверяется качество, комплектность и исправность поставленного оборудования.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы БЭБ, оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины, процессуальное руководство – прокуроры Офиса генерального прокурора Украины.