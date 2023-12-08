В этом году в Украине закрывается втрое меньше бизнесов, чем до войны

В течение 2023 года в Украине в среднем прекращали работу 479 бизнесов в месяц - это почти втрое меньше, чем в 2021 году, когда в месяц закрывалось 1290 компаний.﻿ Об этом свидетельствуют данные платформы открытых данных "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.

Больше всего закрывается бизнесов в Киеве - 893 компаний. На втором месте - Львовщина, где закрылось 526 компаний, а на третьем Днепропетровщина - 479 бизнесов.

Чаще всего закрываются общественные организации - 1068 компаний. На втором месте предприятия оптовой торговли - 826 компаний, а замыкают антирейтинг компании в сфере сельского хозяйства - 492 компаний.

В то же время в процентном соотношении во время войны участились закрытия компаний из-за банкротства.

Так, под процедуру банкротства попали 17% компаний. Для сравнения, в 2021 году доля компаний, которые проходили через процедуру банкротства, составляла 5,1%.

Самое громкое банкротство года - это процесс закрытия украинской авиакомпании "МАУ", связанной с Игорем Коломойским.

Однако это не самый крупный бизнес, который прекратил работу с начала полномасштабной.

В топ-3 компаний в процессе закрытия по обороту попали Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, Азовсталь и одна из компаний сети WOG.