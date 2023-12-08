В Украине сегодня рекордное потребление электричества – "Укрэнерго"

В энергосистеме утром 7 декабря был зафиксирован рекордно высокий за этот отопительный сезон уровень потребления. Суточный максимум потребления был на 4% выше соответствующего показателя 6 декабря. Об этом пишет "Укрэнерго", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Сегодня утром Диспетчерский центр "Укрэнерго" снова фиксирует высокий уровень потребления, почти равный вчерашнему рекорду" , - говорится в сообщении.

Кампания призывает во избежание дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением экономно потреблять электроэнергию.

По данным "Укрэнерго", у энергосистемы сохраняется тяжелая ситуация. Потребление из-за похолодания держится на самом высоком отопительном сезоне уровне.

"На электростанциях пока нет свободных мощностей. В результате систематических и длительных обстрелов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций в восточном регионе. В другом регионе в аварийный ремонт из-за замечаний к работе оборудования вышел один из энергоблоков. Еще на некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране" , - сообщили компании.

Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме "Укрэнерго" вынуждено сегодня снова привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польше с 11:00 до 19:00 мощностью 400 МВт.