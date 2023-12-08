Орбан сообщил, что имел "прекрасную" встречу с Макроном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что имел "прекрасную" встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Европейская правда.
"Есть вчера отличная встреча с президентом Эмманюэлем Макроном в Париже. Позиция Венгрии перед декабрьским саммитом лидеров ЕС очень ясна", - написал Орбан.
Он не сообщил никаких деталей переговоров с президентом Франции.
Елисейский дворец в настоящее время также не рассказывал о результатах встречи, состоявшейся в четверг в 20:30.
Перед встречей, по информации СМИ, Макрон был оптимистично настроен по возможности убедить Орбана, который собирается блокировать все важные решения ЕС по Украине на саммите 14-15 декабря.