Орбан сообщил, что имел "прекрасную" встречу с Макроном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что имел "прекрасную" встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Европейская правда.

"Есть вчера отличная встреча с президентом Эмманюэлем Макроном в Париже. Позиция Венгрии перед декабрьским саммитом лидеров ЕС очень ясна" , - написал Орбан.

Он не сообщил никаких деталей переговоров с президентом Франции.

Елисейский дворец в настоящее время также не рассказывал о результатах встречи, состоявшейся в четверг в 20:30.

Перед встречей, по информации СМИ, Макрон был оптимистично настроен по возможности убедить Орбана, который собирается блокировать все важные решения ЕС по Украине на саммите 14-15 декабря.