В России выборы президента будут продолжаться три дня. Центризбирком принял соответствующее постановление, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Выборы в России продлятся три дня - с 15 по 17 марта.

В частности, согласно решению ЦИК, террористы назначили придомовое "голосование":

на временно оккупированных территориях, в том же числе на территории Крыма;

в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Решение диктатора Путина баллотироваться на мартовских президентских выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, диктатора переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов. В частности, как пишет "Левада-центр", поддержка Владимира Путина среди россиян растет. Уровень доверия, а также уровень одобрения находится на максимуме с начала войны против Украины.