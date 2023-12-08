Декларации работников военкоматов и членов ВЛК будут открыты – НАПК

Декларации работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военные комиссариаты) и членов военно-врачебных комиссий будут открыты для публичного доступа. Такое заявление сделала председатель Общественного совета при Национальном агентстве по предотвращению коррупции Екатерина Бутко. Это была принципиальная позиция участников обсуждений, сообщает Радио Свобода.

"Представителей ТЦК, а также сотрудников ВЛК, их декларации будут открыты. Это исключение, и это было то, что также говорилось при принятии законопроекта. Учитывая все скандалы с мониторингом образа жизни, все, что было обнаружено представителей ТЦК, их декларации однозначно имеют быть открытыми. Это была позиция в том числе и главы антикоррупционного комитета, и многих других" , – заявила председатель общественного совета.

Она добавила, что декларации военнослужащих, мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины, и их семей остаются закрытыми, учитывая ситуацию безопасности.

"Мы не говорим о том, что должны быть открыты абсолютно все декларации. Все понимают, в какое время мы живем, и очевидно, что из-за состава безопасности часть деклараций должна быть закрыта, потому что это декларации людей военных, это декларации сотрудников разведки, это декларации людей, в которых члены семьи мобилизовались, пошли воевать. Конечно, такие декларации должны быть закрыты" , – добавила Екатерина Бутко.

Также Екатерина Бутко рассказала, что после принятия закона о возобновлении декларирования и открытии публичного доступа состоялось обсуждение механизма закрытия деклараций, которые не предназначены для публикации.

"По сути, вот эти 90 дней, а именно, сколько прошло с принятия закона, пошли на обсуждение самого механизма, как же закрыть, как же изъять эти декларации, которые опасны для публикации для этих людей. И по сути так был придуман механизм именно изъятия декларации" , – рассказала она.

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