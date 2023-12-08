В Украине с октября умерло более 340 человек от коронавируса

С октября в Украине 343 человека скончались от COVID-19, среди которых двое детей. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает Укринформ.

"Мы сейчас говорим в основном о фиксации смертельных случаев в результате наводнения. Здесь не стоит забывать, что люди из группы риска наиболее уязвимы именно по поводу летальных исходов. С октября этого года в Украине зафиксировано 343 летальных случая, среди которых - 2 ребенка в возрасте до 17 лет" , - отметил Кузин.

Он напомнил, что в случае, когда человек заболел гриппом или COVID-19, он должен находиться дома, а если у него есть сопутствующие тяжелые заболевания или избыточный вес, то он относится к группе риска, и в этом случае обращение к врачу должно происходить максимально быстро.

Несоблюдение этих рекомендаций, по его словам, может привести к осложнениям и летальным исходам.

Еще одной причиной, которая влияет на течение заболевания COVID-19, отметил Кузин, отсутствие вакцинации или неполный курс вакцинации.

"В Украине по меньшей мере 12 миллионов человек не имеют второй бустерной дозы, то есть, по сути, у них нет полноценного иммунитета. Вакцинация должна быть основой для профилактики здоровья каждого украинца" , - сказал главный санитарный врач.

Он добавил, что в Украине в нынешнем году ведется объединенный подсчет случаев заболевания COVID-19 и гриппом и ОРВИ.

"С начала октября в Украине переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19 чуть более 1,3 миллиона украинцев. Если сравнивать с прошлогодним сезоном, то в абсолютном количестве это выше почти на 41%. Все это связано с тем, что в прошлом году у нас отдельно считали случаи гриппа и ОРВИ, а в этом году это уже совмещено, когда эпидемиологические пороги считаем вместе, в том числе и по ковиду" , - сказал он.

По словам Кузина, в Украине преимущественно случаи госпитализации и тяжелое течение заболевания связаны с COVID-19.

"С октября почти 80 тысяч случаев заболевания COVID-19 было зарегистрировано, и за одну неделю в среднем госпитализируется около 4 тысяч пациентов. Госпитализации подлежат люди с тяжелым течением заболевания или пациенты из групп риска" , - отметил Кузин.

Он также отметил, что превышение эпидемиологического порога зарегистрировано только в Черновицкой области. В случае превышения эпидемиологического порога все решения принимаются на уровне области. "Это может быть введение локального карантина или локальные противоэпидемиологические меры, как, например, продление школьных каникул" , - сказал замминистра.

Кузин сообщил, что в большинстве стран Европы активная циркуляция вируса гриппа еще не началась или находится на начальном уровне. Однако по опыту прошлого года этот процесс максимально активизируется в конце декабря, добавил он.