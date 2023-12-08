Россияне трижды в течение суток обстреляли прифронтовую ТЭС – ДТЭК
За последние 24 часа россияне трижды обстреливали прифронтовую теплоэлектростанцию. Об этом заявили в компании "ДТЭК Энерго", сообщает Укринформ.
"После многочасовых обстрелов в течение вчерашнего дня, сегодня ночью и утром, 8 декабря, в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго в прифронтовой области. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оборудование ТЭС получило повреждения. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.
За последние полтора месяца это уже восьмая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию.