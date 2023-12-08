Туск обещает, что его правительство решит проблемы с Украиной

Лидер самой многочисленной коалиции в новоизбранном парламенте Польши Дональд Туск объявил, что провел встречи с кандидатами на министерские должности в новом правительстве, которое по его словам будет решать возникшие в последнее время проблемы между Варшавой и Киевом, сообщает Голос Америки.

Дональд Туск сказал журналистам в пятницу 8 декабря, что надеется на голосование за новый кабинет уже во вторник 12 декабря и приведение правительства к присяге в среду, чтобы на следующий день принимать участие в саммите Европейского Союза в Брюсселе.

Саммит ЕС 14-15 декабря должен среди прочего рассматривать такие ключевые вопросы, как возможность начала переговоров о членстве Украины, а также о многолетней программе европейской помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Польша оказала решающую поддержку Украине для защиты от российского вторжения и обеспечивает транзит большого числа международной помощи, а также обеспечила убежище огромного количества украинских беженцев, но трения между двумя странами в некоторых вопросах стали очень заметны.

Туск отметил приоритетность внутренних вопросов и в частности пообещал, что его правительство с началом нового года будет гарантировать повышение выплат для учителей.

Но он отдельно критиковал то, что было названо просчетами действующего правительства Матеуша Моравецкого и заявил, что немедленно займется исправлением таких проблем как блокирование грузовых перевозок на границе Польши с Украиной, где с польской стороны накопились многокилометровые очереди с тысячами грузовиков.

По словам Туска, он будет действовать в интересах польских перевозчиков, но будет добиваться решения вопросов так, чтобы блокада границы была прекращена.