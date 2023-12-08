Орбан снова заявил о "коррумпированной Украине", которая не готова к ЕС

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в интервью изданию Le Point перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 декабря заявил, что Украина – одна из самых коррумпированных стран мира, и повторил свои аргументы, почему он против начала переговоров о ее вступлении в ЕС, сообщает Европейская правда.

Прибыв в Париж, в разговоре с изданием Орбан заявил, что выступает против начала переговоров с Украиной, объяснив это двумя причинами. По словам Орбана, украинцы "не готовы к переговорам", а европейцы "не готовы принять их как полноправных членов".

Орбан отметил, что Венгрия как соседка Украины "точно знает, что происходит в Украине".

"Отчет Европейской комиссии о том, что из семи условий четыре уже выполнены, просто неправда. Известно, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Мы не можем принимать решение о начале процесса переговоров о вступлении" , – заявил он.

Среди аргументов, почему ЕС не стоит приветствовать Украину в своих рядах, Орбан назвал экономическую причину. По его словам, в случае членства Украины Франции пришлось бы внести "более 3,5 миллиарда евро дополнительно" в общий бюджет ЕС.

Затем он привел пример из сферы сельского хозяйства, прогнозируя "ужасные последствия":

"Украина – большая страна, с большим количеством сельского хозяйства. Если вы позволите этому сельскому хозяйству войти в европейскую сельскохозяйственную систему, она уничтожит его на следующий день".

Поэтому, по словам Орбана, сначала нужно трансформировать систему выделения сельскохозяйственных субсидий ЕС.

Он призвал ЕС не повторять с Украиной "тех же ошибок, которые мы сделали с Турцией". Вместо этого Орбан предложил заключить с Украиной "договор о стратегическом партнерстве, включая соглашение по различным вопросам, таким как сельское хозяйство, таможня и безопасность".