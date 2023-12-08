Депутаты разрешили проверять имущество чиновников, приобретенного до публичной службы

Верховная Рада 8 декабря приняла в целом законопроект, которым Национальное агентство по предупреждению коррупции получит право на проверку имущества, приобретенного чиновниками до публичной службы.﻿ Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Украинская правда.

Законопроект на заседании 8 декабря поддержали 308 депутатов.

Еврокомиссия 8 ноября официально рекомендовала начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине еще следует поработать над определенными реформами, включая антикоррупционную.

В то же время министр юстиции Денис Малюська отмечал, Еврокомиссия в отчете по Украине обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК относительно продолжения проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, и по проверке имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения.

Учитывая это, возникла необходимость приведения отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" в соответствие с выводами Европейской Комиссии, как отмечал Малюська.