Германия объявила о новом пакете военной помощи Украины

Правительство Германии объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который, в частности вошли боеприпасы разведывательные беспилотники, сообщает Европейская правда.

В новый пакет вошли:

250 155-мм артиллерийских боеприпасов;

разведывательный комплекс LUNA NG;

10 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;

шесть патрульных пограничных автомобилей;

восемь грузовиков Zetros;

100 000 аптечек и медикаменты;

70 автоматических гранатометов калибра 70 мм;

Напомним, во время визита в Киев глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 миллиарда евро. Этот пакет содержит, среди прочего, четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, а также 20 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра и противотанковое вооружение.