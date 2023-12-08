Германия объявила о новом пакете военной помощи Украины
Правительство Германии объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который, в частности вошли боеприпасы разведывательные беспилотники, сообщает Европейская правда.
В новый пакет вошли:
- 250 155-мм артиллерийских боеприпасов;
- разведывательный комплекс LUNA NG;
- 10 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
- шесть патрульных пограничных автомобилей;
- восемь грузовиков Zetros;
- 100 000 аптечек и медикаменты;
- 70 автоматических гранатометов калибра 70 мм;
Напомним, во время визита в Киев глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 миллиарда евро. Этот пакет содержит, среди прочего, четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, а также 20 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра и противотанковое вооружение.