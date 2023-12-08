Еще трое нардепов сложили свои полномочия

Верховная рада досрочно прекратила депутатские полномочия Максима Ефимова, Дмитрия Шпенова и Виталия Данилова.

Об этом сообщил нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Депутат из группы "Відновлення" Максим Ефимов и внефракционный Дмитрий Шпенов были мажоритарщиками (их выбирали отдельно, а не по спискам партий). Это означает, что до завершения военного положения их места в Раде будут свободными.

Еще одного депутата – Дмитрия Шпенова из "Батькивщины" – вскоре заменит следующий кандидат в списке партии.

Таким образом, сейчас в парламенте 401 депутат – это наименьшее количество.