Цены на топливо за неделю снизились почти на 1 гривну

За неделю (1-8 декабря) средняя цена в стране бензина А-95 снизилась на 91 коп./л и составляет 53,42 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 1,05 грн/л – до 56,53. грн/л, а дизельное горючее – на 92 коп./л, до 53,36 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

В частности, все виды горючего подешевели на 1 грн/л на станциях сетей ОККО, WOG, "Укрнефть", UPG, Prime, Neftek, ZOG и Green Wave.

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.), насчитывающая около 950 АЗС, снизила цены на топливо на 1,5 грн/л. При этом бензин марки А-95 подешевел до 52 грн/л, А-95+ – до 52,50 грн/л, дизельное топливо – до 52 грн/л.

На станциях столичной сети KLO все виды горючего подешевели на 1,2 грн/л: бензин А-95 – до 52,19 грн/л, бензин А-95+ – до 54,59 грн/л, ГП – до 53,09 грн/л. "Укр-Петроль" снизила цены на 2 грн/л.

Такие сети как Ovis, U.GO, Mango, "Катрал", Motto и другие снизили цену на все виды топлива на 0,6-2,8 грн/л.