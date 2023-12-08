В Украине минимальная инфляция за три года: что подорожало в ноябре

Рост потребительских цен в Украине в ноябре 2023 года замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с декабря 2020 года, когда инфляция составила 5,0%.﻿ Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, в ноябре цены выросли на 0,5%, с начала года на 4,4%.

Продукты питания в ноябре подорожали на 0,9%. Больше всего за месяц подорожали овощи - на 13,2%, которые в среднем стоят на 8,2% дешевле, чем год назад. Яйца подорожали на 1,1%, но стоят дешевле на 22,3%, чем в ноябре прошлого года.

В то же время сахар подешевел за месяц на 4,3%, фрукты на 2,1%, подсолнечное масло - на 1,9%.

Цены на транспорт выросли на 0,9% в основном из-за подорожания топлива на 1,8% и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 1,8%.