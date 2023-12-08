Орбан открыто перешел на позиции РФ – будущий премьер Польши

Дональд Туск, который, как ожидают, станет следующим премьер-министром Польши, заявил, что венгерское правительство открыто "перешло на российские позиции". Об этом Туск сказал, общаясь со СМИ в пятницу, сообщает Европейская правда.

Туска спросили о его возможных переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы имеем дело с правительством, которое откровенно перешло на российские позиции… Давайте честно. Его отношения с Москвой и Путиным органичны, и я не думаю, что мои убеждения могут существенно изменить его отношение" , – сказал он.

Туск отметил, что он бы "не переоценивал свое влияние на Виктора Орбана". "Мы сегодня не близки друг другу политически" , – сказал он.

Он заявил, что правительство Орбана блокирует решения, по которым Польша должна получить от ЕС 800 млн евро за оружие, переданное Украине.

"Я озлоблен тем, что в последнюю минуту – когда они бегают за своими деньгами… они не смогли урегулировать с Орбаном такой важный для нас вопрос, как 800 миллионов евро на оружие" , – сказал он, ссылаясь на правительство Матеуша Моравецкого.

Глава "Гражданской платформы" заверил, что будет жестким на Европейском совете, где будут обсуждаться важные вопросы, связанные с Украиной.