Рада приняла закон о независимости САП – это требование МВФ и ЕС
Верховная Рада Украины сегодня, 8 декабря, приняла закон об усилении институциональной независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Законопроект №10060 о независимости САП как органа, который ранее входил в Офис Генерального прокурора, был принят в целом в ходе заседания Рады 298 голосами "за".
Отметим, что такая реорганизация САП было одним из требований Европейской комиссии, а также Международного валютного фонда.
Что подразумевает независимость САП:
- Совершенствование процедуры конкурсного отбора на административные должности в САП и должности прокуроров;
- Создание отдельной процедуры дисциплинарных производств в отношении прокуроров САП;
- Определение механизма подотчетности руководства САП, основанного на оценке эффективности деятельности САП.