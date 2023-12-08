Рада приняла закон о независимости САП – это требование МВФ и ЕС

Верховная Рада Украины сегодня, 8 декабря, приняла закон об усилении институциональной независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Законопроект №10060 о независимости САП как органа, который ранее входил в Офис Генерального прокурора, был принят в целом в ходе заседания Рады 298 голосами "за".

Отметим, что такая реорганизация САП было одним из требований Европейской комиссии, а также Международного валютного фонда.

Что подразумевает независимость САП: