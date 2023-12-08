Рада одобрила перенос Национального военного мемориального кладбища

Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала за законопроект №10289, необходимый для строительства и эксплуатации Национального военного мемориального кладбища, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении народного депутата фракции "Голос" Ярослава Железняка.

За проголосовали 303 депутата.

Железняк пишет, что новым местом строительства кладбища станет село Гатное.

"Этот законопроект позволит в ускоренном режиме завершить необходимые работы. В частности, будут решены вопросы земельного участка, градостроительных условий и оценки влияния на окружающую среду" , — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее такое кладбище планировали обустроить возле поселка Быковня, а перед этим на Лысой Горе в Киеве.

Национальное военное мемориальное кладбище предполагает целый комплекс построек и площадей. Это, в частности, само военное кладбище на 50 тысяч захоронений, колумбарий, ритуальное здание и другие необходимые постройки для организации почетных захоронений, а также музейный комплекс. Для утверждения концепции и архитектурного решения НВМК будет проведен архитектурный конкурс. Общая площадь Национального военного мемориального кладбища составит около 100 гектаров.

Напомним, 4 октября 2022 года Кабмин принял решение создать новое государственное учреждение — Национальное военное мемориальное кладбище.