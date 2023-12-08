МОК допустил к Олимпийским играм-2024 россиян и белорусов в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Олимпийским играм-2024 индивидуальных спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе, команды не будут участвовать, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил официальный сайт МОК.

Отмечают, что действуют строгие условия отбора на игры, включая антидопинговые правила.

МОК пишет, что по состоянию на 8 декабря 2023 только 11 "нейтральных спортсменов" (8 с российским паспортом и 3 с белорусским) выполнили критерии допуска для участия в Олимпиаде-2024.

Для сравнения более 60 украинских спортсменов уже прошли отбор на игры. Ожидается, что украинская делегация будет примерно такой же, как на Олимпийских играх в Токио-2020.

"Квалифицированные спортсмены с российским или белорусским паспортом будут зарегистрированы как индивидуальные нейтральные спортсмены и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены.

Команды спортсменов с российским или белорусским паспортом не допускаются.

Спортсмены, активно поддерживающие войну, не будут иметь права участвовать в соревнованиях".

Также не допускают к играм спортсменов, заключивших контракт на службу в российской или белорусской армии и спецслужбах.

На Олимпийских играх-2024 запрещают символику России и Беларуси и не будут приглашать представителей власти этих стран.