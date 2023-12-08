Украина и Швеция обсуждают возможность передачи истребителей Gripen

Украина и Швеция обсуждают возможность поставки Вооруженным силам истребителей Gripen, сообщает Европейская правда.

Об этом шла речь во время встречи министра обороны Украины Рустема Умерова с верховным главнокомандующим Вооруженных сил Швеции Микаэлем Бюденом.

"Продолжается плодотворная двусторонняя работа по передаче нам самолетов Gripen", – сказал заместитель главы Минобороны Украины Иван Гаврилюк.

По его словам, есть "определенные вопросы, связанные с НАТО". Однако он выразил надежду, что "совместными усилиями у нас получится получить эти самолеты".

В свою очередь Бюден сказал, что вопрос передачи самолетов Gripen Украине обсуждается как на политическом, так и на военном операционном уровне.

"Я знаю, что диалог между нашими странами продолжается. Поэтому мы в ожидании политических решений", – добавил генерал.

Как известно, Швеция входит в авиационную коалицию, целью которой – предоставление Украине истребителей. Ранее украинские летчики и наземный персонал имели возможность испытать в Швеции самолеты Gripen.

В августе во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждали предоставление Украине истребителей Gripen.