Разведка Британии объяснила, почему РФ регулярно обстреливает остров Змеиный

Разведка Великобритании проанализировала сбитие в районе острова Змеиный зенитчиками Воздушных сил Украины российского бомбардировщика Су-24М, который пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 8 декабря.

По словам ведомства, РФ осуществляет рискованные миссии самолетами по острову с лета 2023 года, вероятно, из-за того, что объект стал символом украинского сопротивления, и Россия хочет продемонстрировать, что она способна демонстрировать силу по всему Черному морю.

Разведка указывает, что экипаж сбитого Украиной бомбардировщика Су-24М, состоявший из двух человек, вероятно, погиб, а местонахождение и оперативные условия чрезвычайно затрудняют российскую поисково-спасательную миссию.

"Обе стороны продолжают нести регулярные потери боевых самолетов. В целом противовоздушная оборона продолжает серьезно ограничивать эффективность тактических воздушных операций", – резюмирует Минобороны Британии.

Напомним, вечером, 5 декабря, зенитчики Воздушных сил уничтожили в районе острова Змеиный вражеский бомбардировщик Су-24М, который пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

Накануне разведка Великобритании проанализировала новый набор офицеров в российскую академию Генштаба и его влияние на армию РФ в будущем.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия пытается усовершенствовать иранские ударные дроны Shahed, которыми атакует объекты на территории Украины.

Перед этим ведомство сообщало о ходе боев за Марьинку в Донецкой области.