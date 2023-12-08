Кандидат в премьеры Польши Туск официально представил состав своего правительства

Кандидат на должность премьер-министра Польши Дональд Туск сегодня, 8 декабря, официально представил состав своего правительства. Новый Кабинет министров может быть одобрен Сеймом в начале следующей недели, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает PAP.

Польские парламентарии на заседании 11 декабря будут голосовать по вотуму доверия правительству Тадеуша Моравецкого. В случае не поддержки представители оппозиции - Гражданская коалиция, "Третий путь" и "Левые" - выдвинут кандидатуру Туска на пост премьера.

Сегодня бывший президент Европейского совета, представляя кандидатов для сформированного им правительства, практически подтвердил ранее озвученную прессой информацию о том, кто получит министерские портфели.

В состав правительства Туска вошли

Владислав Косиняк-Камыш - заместитель премьер-министра, министр национальной обороны

Кшиштоф Гавковский - вице-премьер, министр цифровизации

Адам Боднар - министр юстиции

Радослав Сикорский - министр иностранных дел

Адам Шлапка - министр по делам Европейского Союза

Марцин Кервинский - министр внутренних дел и администрации

Томаш Семоняк - координатор спецслужб

Бартломей Сенкевич - министр культуры и национального наследия

Анджей Доманьский - министр финансов

Борис Будка - министр госимущества

Славомир Нитрас - министр спорта и туризма

Барбара Новака - министр образования

Изабела Лещина - министр здравоохранения

Дариуш Климчак - министр инфраструктуры

Кшиштоф Гетман - министр развития и технологий

Чеслав Секерский - министр сельского хозяйства и развития села

Паулина Хенниг-Клоска - министр климата и окружающей среды

Катажина Пелчиньска-Наленч - министр финансов и региональной политики

Агнешка Дземянович-Бонк - министр семьи и социальной политики

Дариуш Вечорек - министр науки и высшего образования

Мажена Окла-Древнович, министр-член кабинета министров, министр высшей политики

Катажина Котула, министр-член кабинета министров, министр по вопросам равноправия

Агнешка Бучиньска, министр-член кабинета министров, министр по делам гражданского общества

Ян Грабец, министр-член кабинета министров, руководитель канцелярии премьер-министра

Мацей Берек, секретарь кабинета министров, президент правительственного законодательного центра

Выборы в Польше

Напомним, парламентские выборы в Польше прошли 15 октября, и по их результатам определились 460 членов Сейма. По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.

1 декабря президент Польши Анджей Дуда пообещал не затягивать процесс назначения правительства от оппозиции, в случае если Кабмину Моравецкого не удастся получить вотум доверия.

Главный кандидат в премьеры Дональд Туск ожидает, что голосование за правительство от оппозиции также состоится 11 декабря, а 13 декабря оно будет приведено к присяге.