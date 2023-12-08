Украина отреагировала на решение МОК допустить россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Решение Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета о допуске россиян и белорусов выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе является безответственным, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного.

"Только на днях президент Международного олимпийского комитета Томас Бах анонсировал, что соответствующее решение МОК будет принимать только в марте следующего года" , - говорится в сообщении.

Бедный сообщил, что Украина со своей стороны объясняла международным партнерам и олимпийскому комитету, что российские спортсмены имеют такие же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев. А это значит, что они несут часть ответственности за смерти украинцев.

"Во время войны не удастся прятаться за белым флагом "нейтральности". Нейтральность во времена, когда в Европе идет самая кровавая война со времен Второй мировой и одна нация пытается уничтожить другую, означает безответственность и молчаливое попустительство убийцам" , - добавил и.﻿о. министра.

Украина осудила решение МОК

Бедный сообщил, что Украина решительно осуждает безответственное решение членов Исполкома Международного олимпийского комитета. Он заявил, что единственным государством, которое трижды нарушало олимпийское перемирие является РФ. Также РФ пытается провести альтернативу Олимпиаде и угрожает приехать на спортивное мероприятие на танках.

"Что еще должна сделать Россия - кого еще должна убить Россия, чтобы Международный олимпийский комитет наконец снял розовые очки в отношении страны-террористки?" , - говорится в заявлении.

Также Бедный сообщил, что Украина позже примет решение относительно участия страны в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года после проведения консультаций с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны.

Что этому предшествовало

Сегодня Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетам из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Беларусь. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту при условии, что МОК допустит спортсменов страны-террориста и ее союзника к соревнованиям.