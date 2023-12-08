В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 8 декабря

За прошедшие сутки российские пытались атаковать 6 направлений, наибольшее количество атак наблюдалось на Авдеевском направлении, всего за сутки на фронте произошло 77 боестолкновений, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Локня, Искрисковщина, Грабовское, Середина Буда Сумской области; Гурьев Казачок, Ветеринарное, Гранов Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении, силы обороны отбили атаку врага, который пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районе Спирного Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Серебрянки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Часового Яра Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 32 атаки врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Авдеевка, Степное, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 20 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Острое, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили атаку противника в районе западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Чаривне, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись город Херсон и Ивановка Херсонской области.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Подразделениями ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 станции РЭБ противника.