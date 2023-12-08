Зеленский подписал четыре важных евроинтеграционных закона
Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 8 декабря, подписал четыре важных евроинтеграционных закона, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По данным Железняка, президент сегодня подписал несколько важных законов, которые помогут Украине при вступлении в Европейский союз. В частности, это законы:
- 10203-1 - увеличение на 300 человек состав НАБУ;
- 10262 - возможность НАПК проверять имущество, приобретенное в публичную службу;
- 10288-1 - относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах;
- 10060 - о независимости САП.
По словам Железняка, за увеличение штата НАБУ на 300 человек во втором чтении проголосовало 332 нардепа, за возможность проверки Национальным агентством по предотвращению коррупции имущества чиновников, приобретенного к службе - 308 депутатов, а 317 нардепов поддержали документ о нацменьшинствах.
Напомним, что в середине сентября правительство приняло законопроект об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что поможет добиться большего прогресса в преодолении коррупции.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это "один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ" и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией.
Закон, в частности, предусматривает:
- получение САП статуса юридического лица публичного права;
- определение полномочий руководителя САП со статусом заместителя генерального прокурора;
- определение штата, структуры и организации в учреждении руководителем САП;
- создание механизма подотчетности и аудита с участием международных экспертов;
- урегулирование процедур конкурсного отбора прокуроров.