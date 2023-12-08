WSJ: Украина может перехватить инициативу на поле боя в 2025 году, если сдержит РФ

Многомесячная военная кампания ВСУ, направленная на отпор россиянам, завершилась незначительными сдвигами на линии фронта, но в НАТО надеются, что Украина сможет перехватить инициативу на поле боя в 2025 году, если выдержит в противостоянии с Россией до конца следующего года, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание указывает на проблемы, с которыми столкнулась Украина на нынешнем этапе.

"Экономическая и военная поддержка со стороны США и Европы внезапно оказалась под вопросом. А внутриполитические расколы расширяются на фоне падения морального духа нации" , - отмечается в материале.

По данным издания, западные дипломаты и военные стратеги говорят, что истощенной Украине нужно время для восстановления, и что она, возможно, не сможет осуществить еще одно значительное контрнаступление до 2025 года.

На "изменение настроений" по сравнению с началом года, утверждает издание, указывает и то, что Владимир Зеленский приказал построить разветвленную сеть боевых укреплений, чтобы помочь войскам удерживать линию фронта.

"Способность Украины восстановить значительно большую часть своей территории сейчас под вопросом, тогда как переориентация экономики Путина на военные рельсы укрепила его позиции на поле боя, а с недавних пор и на дипломатической арене" ,- отмечает WSJ.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил изданию, что любая пауза в боевых действиях сейчас просто даст России шанс перегруппироваться и подготовиться к новым военным действиям.

"Единственным результатом будет то, что Россия отряхнется от потерь и проблем, с которыми она столкнулась в Украине, и снова пойдет в наступление. Мы готовим наши бригады к новым контрнаступательным и оборонительным операциям" , - подчеркнул Кулеба.

The Wall Street Journal отмечает, что если Украина и ее союзники смогут преодолеть нынешние трудности и продолжить поставки войскам, то следующий год станет годом восстановления украинской армии.

"Надежда заключается в том, что ограниченное количество украинских солдат сможет сдерживать российские войска, что даст странам НАТО время на подготовку новых украинских войск, расширение производства вооружений и пополнение арсеналов Украины" , - пишет издание.