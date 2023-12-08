Кулеба раскритиковал решение МОК допустить россиян и белорусов к Олимпиаде
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал позорным и призвал осудить решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Кулебы в соцсети X (Twitter).
"Ведь Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне", — отметил он.
Кулеба призывает всех партнеров решительно осудить "это позорное решение, которое подрывает олимпийские принципы".
Напомним, МОК допустил к Олимпийским играм-2024 индивидуальных спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Также не допускают к играм спортсменов, которые заключили контракт на службу в российской или белорусской армии и спецслужбах.