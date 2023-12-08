Кулеба раскритиковал решение МОК допустить россиян и белорусов к Олимпиаде

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал позорным и призвал осудить решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Кулебы в соцсети X (Twitter).

"Ведь Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне" , — отметил он.

The IOC essentially gave Russia the green light to weaponize the Olympics. Because the Kremlin will use every Russian and Belarusian athlete as a weapon in its propaganda warfare. I urge all partners to strongly condemn this shameful decision, which undermines Olympic principles. https://t.co/7ASNB2aGIp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 8, 2023

Кулеба призывает всех партнеров решительно осудить "это позорное решение, которое подрывает олимпийские принципы".

Напомним, МОК допустил к Олимпийским играм-2024 индивидуальных спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Также не допускают к играм спортсменов, которые заключили контракт на службу в российской или белорусской армии и спецслужбах.