Эстонская разведка прогнозирует усиление наступления РФ в ближайшие недели

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии прогнозирует, что Россия в ближайшие несколько недель усилит наступательные действия против Украины, несмотря на значительные потери, которые она несет, сообщает Европейская правда.

Об этом, как пишет ERR, на брифинге в пятницу заявил глава ведомства Антс Кивисельг.

Кивисельг отметил, что несмотря на отсутствие значительных изменений на линии фронта интенсивность боевых действий России против Украины за неделю выросла на четверть.

Главным направлением российского наступления остается Авдеевка: там Москва перешла от прямых пехотных атак к дальнему огневому поражению, что "существенно усложнило перегруппировку украинских подразделений, создание и укрепление оборонительных позиций", пояснил он.

"Россия также оказывает давление на Бахмутской и Марьинской линиях. На северной стороне Бахмута и на южной стороне Марьинки Российская Федерация также достигла незначительного прогресса", – сказал Кивисельг.

Он указал, что Россия начала перегруппировку вооруженных сил. Это может означать еще более интенсивные наступательные действия в Украине в ближайшие недели. При этом потери РФ за неделю составляют около 10 тысяч ранеными или убитыми.

В то же время представитель эстонской разведки отметил, что Украине удается держать оборону и удерживать плацдарм на левом берегу Днепра.

"Это в свою очередь заставило Россию развернуть дополнительные войска на этом направлении. В процессе этого недостаток согласованности и сплоченности российских сил привел к ряду потерь на новых участках боевых действий", – пояснил Кивисельг.

На прошлой неделе в Разведывательном центре Сил обороны Эстонии предположили, что бюджет на 2024 год, который утвердил президент Владимир Путин, позволяет России продолжать войну в Украине с той же интенсивностью, что и сейчас.